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مرأة

بإطلالة كاجوال.. زينة تفاجئ متابعيها في آخر جلسة تصوير لها

الإثنين 02/مارس/2020 - 11:07 م
الفنانة زينة
الفنانة زينة
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آية التيجي
نشرت الفنانة زينة صورة جديدة لها من آخر جلسة تصوير خضعت لها وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام ، وقد ظهرت بإطلالة كاجول أنيقة وجذابة للغاية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

فيما علقت زينة على صورتها ببعض الكلمات، وقالت : سعيدة بتكريمي من مهرجان بلدي الغالية اووووي #مصر #مهرجان_الاقصر_السينيمائي
وأشكر جميع القائمين على المهرجان على الحب والتقدير الغالي.

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وظهرت زينة بإطلالة كاجول أنيقة وجذابة، حيث ارتدت قميص باللون الأبيض، بأكمام طويلة، نعليه بنطال جينز باللون الأزرق الثلجي مقطع من منطقة الركب.

وتركت زينة شعرها منسدلا عبر اكتافها بطريقة انسيابية وناعمة للغاية، فيما اختارت بعض اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي لاينر، و الاي شادو، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

واكملت زينة إطلالتها ببعض الإكسسورات الناعمة، حيث اختارت قرطين باللون الفضي، مع ساعة يج باللون البني القاتم، مع بعض الخواتم الأنيقة باللون الذهبي على يديها.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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