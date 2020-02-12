زينة تستعرض أنوثتها بـ الأسود في أخر ظهور .. شاهد

نشرت الفنانة زينة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة ولافتة.
وأطلت زينة، بفستان أنيق ومميز باللون الأسود وتصميم طويل، ويتميز يقماشة مموجة تبرز جمالها.
واعتمدت زينة فى الماكياج على الألوان الجريئة مع الرموش الاصطناعية السوداء والكحل الأسود الذي يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الفوشيا.
وتركت شعرها البنى الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمال ملامحها، ويتناسب مع إطلالتها الأنثوية.
كما اختارت زينة إكسسوارات ذهبية بسيطة تبرز لإكمال إطلالتها باللون الذهبى عبارة عن قرط للأذن مع إسورة أنيقة لليد.