AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

زينة تستعرض أنوثتها بـ الأسود في أخر ظهور .. شاهد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:36 م
زينة
زينة
Advertisements
رضوى حسام
نشرت الفنانة زينة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة جريئة ولافتة.

وأطلت زينة، بفستان أنيق ومميز باللون الأسود وتصميم طويل، ويتميز يقماشة مموجة تبرز جمالها.

واعتمدت زينة فى الماكياج على الألوان الجريئة مع الرموش الاصطناعية السوداء والكحل الأسود الذي يبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر الشفاه باللون الفوشيا.

وتركت شعرها البنى الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة أنيقة وناعمة تبرز جمال ملامحها، ويتناسب مع إطلالتها الأنثوية.

كما اختارت زينة إكسسوارات ذهبية بسيطة تبرز لإكمال إطلالتها باللون الذهبى عبارة عن قرط للأذن مع إسورة أنيقة لليد.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ لوك جديد.. زوجة تامر حسنى تبهر متابعيها على إنستجرام

بـ الستان الملون.. هيدى كرم بإطلالة أنيقة تشعل السوشيال ميديا

ما وراء الكواليس.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا بالجلد

لوك جديد.. شاهد زينة تتألق والجمهور يتغزل

بـ بنطلون جلد.. زينة تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال .. صور

بالقطيفة اللامع .. لقاء الخميسي بإطلالة غير متوقعة برفقة خالد سليم

ترشيحاتنا

أسعار فولكس فاجن تيجوان volkswagen tiguan اليوم في مصر بعد تخفيضها 56 ألف جنيه.. صور

تفاصيل أبرز 8 أغاني في ألبوم عمرو دياب الـ35

دويتشه بنك: ارتفاع قيمة الجنيه ونمو الاقتصاد المصري إلى 5.9% في 2021

الطيار المفصول يفتح النار على الأسطورة.. ومحمد رمضان يبرئ ذمته.. ومساعد الطيار: بقيت في الشارع

دول خليجية تقترب من توقيع اتفاقية عدم الحرب مع إسرائيل

زينة تستعرض أنوثتها بـ الأسود في أخر ظهور .. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسن حاول التصدي للص والدفاع عن أم وطفلها فواجه مصيرا مؤلما.. تفاصيل

بعد حصول خواكين فينيكس على الأوسكار.. كواليس جديدة من فيلم الجوكر..صور

بصحبة صديقتها .. ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال بصور جديدة