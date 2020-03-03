للمرة الأولى.. تقديم ورش وعروض الأراجوز في مهرجان مسرح الجنوب

وافق د. فتحى عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية على تقديم ورش وعروض الأراجوز، في الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب، والمقامة بمحافظة أسيوط فى الفترة من 9 : 15 أبريل 2020، برعاية وزارة الثقافة ، ومؤسسة مصر الخير ، والهيئة العامة لقصور الثقافة ، وعدة جهات أخرى.





وقال الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الافارقة، رئيس المهرجان، ان الدورة الخامسة من المهرجان تتناول برامج جديدة منها ورش الاراجوز والتى تقام لاول مرة فى محافظة أسيوط بالإضافة الى تطوير العروض التى ابهرت اهالى المحافظة والتي سبق تقديمها فى المستشفيات وملاجئ الأيتام والجمعيات الخيرية خلال الدورة الرابعة بأسيوط.



