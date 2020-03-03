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مرأة

بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 05:25 ص
بلقيس
بلقيس
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة الخليجية بلقيس ، متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام، صورا جديدة  من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وتألقت بلقيس فى الصور بإطلالة مختلفة وغير تقليدية من اختيار الاستايلست MA Fashion & Media Consultancy، حيث ارتدت بنطلون أسود مع سترة قطنية من نفس اللون.

و نسقت بلقيس معهما جاكيت باللون البينك من توقيع دار الأزياء العالمية balenciaga، وقد بلغ سعر الجاكيت 5100 ريال سعودى.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت بلقيس على تسريحة شعر بسيطة، ووضعت بنفسها مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير
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بملابس غير تقليدية .. بلقيس تتألق فى أحدث جلسة تصوير

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