أنباء عن إصابة مستشار وزير الخارجية الإيراني بفيروس كورونا

كشف موقع "انتخاب" الإيراني عن إصابة مستشار وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، بفيروس كورونا المستجد





وكانت قناة "روسيا اليوم" أفادت بوفاة محمد مير محمدي عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد





ووفقًا لوكالة "مهر" الإيرانية، كانت والدة محمدي توفيت، في أحد مستشفيات مدينة قم نتيجة إصابتها بالفيروس، وهي شقيقة المرجع الديني موسى شبيري زنجاني.





وكانت وسائل إعلام إيرانية نقلت في وقت سابق، عن مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران إعلانه في بيان عن إصابة محمد مير محمدي العضو في المجلس بفيروس كورونا، مضيفا أن حالته مستقرة.





وقررت سلطات تبريز غلق محال تصفيف الشعر للرجال والنساء من أجل الحيلولة دون انتشار عدوى فيروس كورونا.