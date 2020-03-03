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أخبار البلد

وزير القوى العاملة يطمئن على حالة المصري المصاب بفيروس كورونا في ميلانو

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 01:13 م
صدى البلد
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هيثم سعد الدين

أكد وزير القوى العاملة محمد سعفان، أنه يتابع أولا بأول حالة المصريين العاملين بالخارج بعد انتشار فيروس كورونا في العديد من دول العالم، وذلك من خلال مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بسفارات وقنصليات مصر بالخارج. 


وقال الوزير - بحسب بيان الثلاثاء - إنه تلقى تقريرًا عاجلا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بميلانو - إيطاليا، أوضح فيه مجدي سيد حسنين، الملحق العمالي، أنه تواصل أمس، الاثنين، مع المواطن المصري "أ. س"، الذي أصيب بفيروس كورونا، منوها إلى أنه الآن رهن الإقامة في منزله ومعزول تمامًا عن أسرته حتى إعادة الكشف الطبي عليه في ١٦ مارس الجاري.


وأبلغ الملحق العمالي المواطن المصري المصاب بحرص وزير القوى العاملة محمد سعفان على الاطمئنان على صحته، متمنيًا له الشفاء العاجل، وعودته إلى عمله في أقرب وقت.


كما جرى التواصل مع مسئولي الشركة التي يعمل بها للتأكد من ضمان جميع مستحقاته المالية خلال فترة علاجه، فضلا عن التواصل اليومي معه لتقديم أي طلبات قد يحتاجها.


وأشار الملحق العمالي المصري إلى أن آخر الإحصائيات الرسمية عن  فيروس "كورونا" بإيطاليا من مختلف الجنسيات طبقا لما أعلنه وزير الدفاع المدني الإيطالي ايزيلو بوريلي حتى مساء أمس، الاثنين، حيث بلغت الوفيات ٥٢ فردا ، والإصابات ٢٠٣٦، وتم الكشف على ٢٣٣٤٥، ودخل منهم المستشفى ٩٠٨ حالات والحالات الحرجة وصلت إلى ١٦٦، منوها إلى أن إجمالي الحالات بمدينة ميلانو ١٠٧٧، وايميليا رومانو ٣٢٤، والبندقية ١٧٢ والباقي موزعين داخل إيطاليا.


في السياق نفسه، يتابع الوزير محمد سعفان يوميا أولا بأول مع مديريات القوى العاملة بالمحافظات جميع الإجراءات العلاجية والوقائية والعمل على حماية العمال بالمنشآت بجميع قطاعات الدولة للحفاظ على هذه الثروة القومية، وذلك من خلال الزيارات الميدانية لهذه المنشآت للوقوف على الاستعدادات والتجهيزات الطبية حفاظا على العمالة من فيرس "كورونا"، والتوجيه بضرورة الكشف الدوري على العمالة، وإخطار الجهات الصحية المسئولة فورًا فى حالة ظهور أي حالات مشتبه فيها، والالتزام بمعايير الوقاية من الأمراض. 

يأتي ذلك في إطار ما توليه الدولة المصرية من اهتمام بالغ وحثيث واتخاذ جميع الإجراءات العلاجية والوقائية بجميع القطاعات من فيروس "كورونا" للحفاظ على الثروة القومية. 

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