عايزينها ترج العالم.. أبو العينين يطالب بحملات متكاملة فى الترويج للاكتشافات الأثرية بمصر

شدد النائب محمد أبو العينين ، عضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، ونائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، على ضرورة أن تكون هناك حملات متكاملة فى الترويج للاكتشافات الأثرية فى مصر.





جاء ذلك فى اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب، برئاسة وكيلها محمد شعبان، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائبة رانيا السادات بشأن سرعة صرف جميع مستحقات الخارجين على المعاش لموظفى اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصرى، وموضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من النواب جليلة عثمان، وجلال عوارة، وشيرين فراج، بشأن عدم اهتمام وزارة السياحة والآثار بإجراء الاختبارات العلمية لاكتشاف العديد من المعلومات التي تحيط بالحضارة الفرعونية.





وأكد أبو العينين أن الجميع يتابع حجم الاكتشافات الأثرية التى تتم فى مصر خلال الفترة الأخيرة، وكل إكتشاف يتم الإعلان عنه بيومين ويعقد احتفال بسيط، وينتهي الأمر، وهو ما يخالف رؤي الترويج الأفضل والاستغلال الأمثل نحو الترويج السياحي للاكتشافات الأثرية، مشيرا إلي أنه من الواجب والضروري أن يوجد براند مصري فى الاحتفالات الخاصة بالاكتشافات الأثرية، من خلال حملات ترويج متكاملة وليس كما هو قائم قائلا:" حملات الدعاية للاكتشافات الأثرية لابد أن ترج العالم أجمع وليس الإعلان عنها بالوضع القائم".



