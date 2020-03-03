ضربها شقيقها.. فألقت بنفسها من البلكونة في المنصورة

أصيبت فتاة بإصابات خطيرة إثر قيامها بإلقاء نفسها اليوم الثلاثاء، من شرفة منزل أسرتها بالدور الرابع بعقار بشارع سامية الجمل بمدينة المنصورة عقب مشاجرة مع شقيقها.





تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود اشاره من مستشفى الطوارئ بالمنصورة لقسم شرطة أول المنصورة بوصول منة.أ.م 14 عاما مقيمة بشارع سامية الجمل بمدينة المنصورة مصابة بكسر في الحوض ادعاء سقوط من علو.





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