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أخبار العالم

سلطنة عمان تسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الثلاثاء 03/مارس/2020 - 03:55 م
كورونا في سلطنة عمان
كورونا في سلطنة عمان
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شيماء مصطفى
أعلنت السلطات في سلطنة عمان، تسجيل 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وذكرت سلطنة عمان، أن 4 منها من الجنسية الإيرانية ومواطنين اثنين وجميعهم يخضعون للحجر الصحي, وبذلك يصبح عدد الحالات المسجلة في البلاد 12.

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وكانت وزارة الخارجية العمانية أعلنت عدم السماح لأي من مواطنين الدول التي تشهد انتشار فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19" من دخول البلاد.

وقال الحساب الرسمي للخارجية العمانية على تويتر:"أوضحت الجهات المعنية  أنه نظرًا لازدياد حالات الإصابة بمرض فيروس كورونا في بعض الدول فإن الزائرين للسلطنة من الدول المنتشر فيها المرض وكإجراء احترازي سيتعذر السماح لهم بالدخول من جميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية، وإن كانوا محولين عبر دول أخرى، ولديهم تأشيرات سارية المفعول".

كان وزير الصحة العماني أحمد بن محمد السعيدي، أعلن في وقت سابق أن حالتين من الحالات المصابة في السلطنة بفيروس كورونا المستجد، تماثلتا للشفاء التام من ضمن 6 حالات إصابة وأن الحالات الأربع المتبقية فى صحة جيدة وحالتهم مستقرة، مؤكدا أن تطورات الفيروس تحظى بمتابعة حثيثة من السلطان هيثم بن طارق ودعمًا تامًا من الحكومة.

وأضاف السعيدي أنه يوجد 2367 شخصًا تحت إجراءات الحجر الصحي حاليًا، 49 شخصًا منهم في الحجر المؤسسي و2318 شخصًا في الحجر المنزلي وقد قامت الوزارة بعمل دليل استرشادي شامل حول الحجر الصحي المؤسسي والمنزلي وتوفير المشورة والعناية الطبية اللازمة للأشخاص الخاضعين للحجر الصحي.
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