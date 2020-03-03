قصة نجاح أول فنانة تشكيلية مصرية عضو في جمعية الباستيل البريطانية.. صور

بعد حصولها على عضوية جمعية الباستيل البريطانية كأول مصرية منضمة لهذه الجمعية، تفتتح فنانة تشكيلية مصرية معرضها خلال عدة أيام بحضور المسئولين والمهتمين بالفن التشكيلي، يوم الأحد القادم 8 مارس الساعة السابعة مساءا، في قاعة نايل آرت جاليري بالزمالك وستستمر الفعاليات حتى يوم 22 مارس.

تعرض الفنانة هالة شافعي أكثر من 40 عملا متنوعا يمثل أحدث إنتاجها الفني، و يتزامن المعرض مع حصولها مؤخرا علي عضوية جمعية الباستيل البريطانية حيث تم انتخابها الشهر الماضي بعد حصولها على جائزة المعرض السنوي للجمعية لثلاث مرات.





الشافعي تعد المصرية الوحيدة التي قبلت عضويتها من خارج بريطانيا لهذه الجمعية العريقة التي أنشأت منذ 121 عام، ورغم اختلاف مجال دراستها عن الفن إلا أنها استطاعت إثبات موهبتها، فهي خريجة كلية الاقتصاد وعملت لعدة سنوات في الأمم المتحدة وإحدى البنوك.



