قصة نجاح أول فنانة تشكيلية مصرية عضو في جمعية الباستيل البريطانية.. صور

بعد حصولها على عضوية جمعية الباستيل البريطانية كأول مصرية منضمة لهذه الجمعية، تفتتح فنانة تشكيلية مصرية معرضها خلال عدة أيام بحضور المسئولين والمهتمين بالفن التشكيلي، يوم الأحد القادم 8 مارس الساعة السابعة مساءا، في قاعة نايل آرت جاليري بالزمالك وستستمر الفعاليات حتى يوم 22 مارس.
تعرض الفنانة هالة شافعي أكثر من 40 عملا متنوعا يمثل أحدث إنتاجها الفني، ويتزامن المعرض مع حصولها مؤخرا علي عضوية جمعية الباستيل البريطانية حيث تم انتخابها الشهر الماضي بعد حصولها على جائزة المعرض السنوي للجمعية لثلاث مرات.
الشافعي تعد المصرية الوحيدة التي قبلت عضويتها من خارج بريطانيا لهذه الجمعية العريقة التي أنشأت منذ 121 عام، ورغم اختلاف مجال دراستها عن الفن إلا أنها استطاعت إثبات موهبتها، فهي خريجة كلية الاقتصاد وعملت لعدة سنوات في الأمم المتحدة وإحدى البنوك.
شغل هالة بالفن وطموحها دفعها لتقديم عدة مبادرات لاكتشاف المواهب المصرية الشابة من خلال التعاون مع المؤسسات المصرية والعمل علي دعم مشاركة الفنانين المصريين المتميزين بالمعارض الخارجية والتأكيد علي التواجد المصري الفعال في الأحداث الفنية العالمية.
وكانت قد تأسست جمعية الباستيل البريطانية في عام 1898، ومن بين الأعضاء المؤسسين، برانجوين، ديجا، رودين، روثنشتاين، وويسلر، ومنضم إلى هذه الجمعية حاليا أكثر من 55 عضوا من الفنانين المحترفين من بريطانيا وخارجها، ويتم منح العضوية من خلال تقييم صارم للمهارات الفنية والابتكار والشغل الفني.
وتم الاعتراف بالفنانة المصرية الشابة هالة الشافعي كعضو في الجمعية في فبراير 2020 حيث تم اختيارها كواحدة من أفضل 10 فنانين باستيل في العالم، ونشر الموقع الرسمي للجمعية مقالا كاملا عنها وعن احترافها الفني.
وكتب عنها في الموقع الرسمي للجمعية البريطانية، أن الشافعي تعلمت الفن التشكيلي بالممارسة، منذ عام 2006، ومن خلال حضورها للعديد من الدورات التعليمية، وتلقت تعليمها الفني عن تاريخ الفن والفن الإسلامي والعمارة.