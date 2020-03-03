يشبه المغص .. أعراض تؤكد الإصابة بالشريان الأورطي

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن الشريان الأورطي هو الوعاء الدموي الرئيسي في الجسم ويمر بمنتصف البطن والصدر ويعمل على امداد أعضاء الجسم المختلفة بالدم، ولكن الإصابة بتمدد الشريان الأورطي حالة صحية خطيرة يجب العمل على علاجها قبل أن يتمزق الوعاء الدموي بزيادة تضخم وتمدد الشريان الأورطي، مؤكدا وجود بعض العلامات الدالة على الإصابة بتمدد الشريان الأورطي والمتمثلة في الإحساس بالنبض في البطن، والشعور بالألم في البطن والظهر، وزيادة ضربات القلب، وصعوبة في التنفس.









وأضاف الدالي أن علاج تمدد الشريان الأورطي يمكن أن يكون من خلال اللجوء لعملية جراحية، أو من خلال تركيب دعامة، وفي حال الخضوع للجراحة، سيتم العلاج من خلال الجراحة المفتوحة بالتخدير الكلي وعمل شق جراحي في البطن لإزالة الأجزاء التالفة من الشريان واستبدالها بشريان صناعي وتتم خياطته مع الأجزاء السليمة من الشريان، أو من خلال جراحة الأوعية الدموية بتركيب دعامة للشريان الأورطي عن طريق القسطرة، وهي أنبوب رفيع يتم إدخاله من خلال شقوق صغيرة أعلى الفخذين.



