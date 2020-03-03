أحمد موسى يوجه رسالة مهمة لـ شركات المحمول الأربع ..فيديو

طالب الإعلامى أحمد موسى، شركات المحمول الأربع "فودافون - موبينيل - اتصالات - المصرية للاتصالات WE"، بإرسال رسائل توعوية للمواطن عن فيروس كورونا.





وأضاف الإعلامى أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "تتضمن رسائل لتوعية المواطنين لمواجهة فيروس كورونا".





وأكد الإعلامى أحمد موسى، أن هذه الرسائل لا تكلف الشركات أي شيء ولكن سيكون لها مردود إيجابي للجميع، وستساهم في الحد من انتشار الفيروس.





وأشار موسى إلى أن "شركات المحمول الأربع تقدم كل يوم أشياء مميزة، وعليهم التفكير فى هذه الخدمة".





وأوضح أن الشركات الأربع تقدم أعمالا كثيرة للدولة، وأنه يطلب ذلك وأنه على يقين أنه سيتم تنفيذ ما يطلبه.





وتابع "الرسائل ممكن.. اغسل ايك.. بلاش سلام بالايد.. اهتم بالنظافة الشخصية".



