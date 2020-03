View this post on Instagram

تصوير برومو برنامج #اسال_مع_دعاء أسأل_مع_دعاء يوميا علي قناة النهار ابتداءا من يوم الجمعة ٦ مارس يوميا ... سبع ايام في الاسبوع هكون معاكم باذن الله في تمام الثالثة عصرا علي النهار