حكيمي يقود تشكيل الأفضل من نجوم باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم، مساء السبت المقبل، إلى ملعب مرسيدس بنز في الولايات المتحدة، حيث تُقام واحدة من أقوى مواجهات بطولة كأس العالم للأندية 2025، حين يصطدم باريس سان جيرمان الفرنسي بنظيره بايرن ميونخ الألماني في موقعة نارية بدور ربع النهائي.

موعد المباراة:

السبت 5 يوليو 2025

الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة

الملعب: مرسيدس بنز – أتلانتا

ويطمح كل من باريس والبايرن للعبور إلى نصف النهائي، حيث سيلاقي الفائز من هذه المواجهة أحد الفرق المتأهلة من المسار الناري الآخر الذي يضم كلًا من ريال مدريد ويوفنتوس وبوروسيا دورتموند ومونتيري.

التشكيل المثالي المشترك بين نجوم الفريقين:

ووفقًا لما نشرته شبكة DAZN، الناقل الحصري للبطولة، تم اختيار التشكيلة المثالية لأبرز نجوم الفريقين، وجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى:

جانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان)

خط الدفاع:

أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

دايوت أوباميكانو (بايرن ميونخ)

باشو (باريس سان جيرمان)

نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

خط الوسط:

فيتينيا (باريس سان جيرمان)

روبن نيفيز (باريس سان جيرمان)

جمال موسيالا (بايرن ميونخ)

خط الهجوم:

مايكل أوليسيه (بايرن ميونخ)

هاري كين (بايرن ميونخ)

كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

ترقب جماهيري عالمي

المواجهة تُعد واحدة من أقوى مباريات البطولة، ليس فقط لثقل الفريقين الأوروبيين ومشاركتهما المتكررة في دوري الأبطال، بل أيضًا لما يمتلكه كل منهما من نجوم عالميين قادرين على صناعة الفارق في أي لحظة.

الفائز من هذه المباراة سيقترب كثيرًا من التتويج العالمي، في ظل احتدام المنافسة بين عمالقة أوروبا وأمريكا الجنوبية، في نسخة تاريخية من كأس العالم للأندية التي تشهد لأول مرة مشاركة 32 فريقًا.