AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بملابس جذابة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة البلياردو

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:56 ص
لاميتا فرنجية
لاميتا فرنجية
Advertisements
محمد بدران
شاركت الفنانة اللبنانية لاميتا فرنجية متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصور جديدة.

وظهرت لاميتا فرنجية، وهى تمارس رياضة البليارود مرتدية ملابس جذابة، نالت إعجاب متابعيها.

يذكر أن أحدث أعمال لاميتا فرنجية السينمائية، فيلم "عمر وسلمى 3" وشاركها البطولة كل من تامر حسني، ومى عز الدين، وعزت أبو عوف، إنتاج محمد السبكى، وإخراج محمد سامى.

وشاركت لاميتا فرنجية مع الفنان رامز جلال في فيلم حد سامع حاجة ومع محمد رجب في فيلم محترم إلا ربع، وفيلم 365 يوم سعادة مع أحمد عز وقامت بدور صغير مع الفنان محمد هنيدي في مسلسل "مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حموده".

كانت لاميتا فرنجية، شاركت في مسابقة ملكة جمال لبنان 2004 ، 2005، وتنازلت عن لقبها كوصيفة أولى لأنها تريد إكمال حياتها المهنية من دون أي ارتباطات أو عقود.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بملابس جذابة.. لاميتا فرنجية تمارس رياضة البلياردو

من داخل سيارتها.. لاميتا فرنجية تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

من داخل سيارتها.. لاميتا فرنجية تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة ..شاهد

بـ بنطلون ممزق.. لاميتا فرنجية بإطلالة كاجوال شتوية.. صور

ملابس كات ومكشوفة.. لاميتا فرنجية تستعرض جمالها داخل سيارتها

داخل سيارتها.. لاميتا فرنجية تبهر متابعيها بإطلالة جذابة.. صور

ترشيحاتنا

متواجدة فى كل بيت مصرى.. أطعمة تقضي على فيروس كورونا .. تفاصيل

بوصلة الصحراء.. قصة بدوي سعودي صاحب الفضل في مستقبل المملكة

شعر بالخوف.. عريس يبكي ويهرب من حفل الزفاف فور وصول والده

إذا ظهرت تلك الأعراض قد تكون مصابا بـ كورونا.. تفاصيل

أسعار كيا في السعودية اليوم .. صور

لاعب تونسى يقدم لـ الزمالك روشتة الفوز على الترجى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من كواليس مسلسل الاختيار لـ أمير كرارة.. شاهد

أسعار تويوتا toyota في السعودية اليوم .. صور

بحضور عمرو موسى وزاهي حواس وحسين فهمي.. افتتاح معرض فاروق حسني