رنيم الوايلي ونور الشربيني تتأهلان لـ نصف نهائي بطولة ويندي سيتي للإسكواش

تأهلت النجمة المصرية نور الشربيني المصنفة الرابعة عالميًا لسيدات الإسكواش لـ نصف نهائي ببطولة ويندى سيتى للإسكواش، والتى تستضيفها شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية منذ 27 فبراير وتنتهي غدا، 5 مارس.



وستواجه نور الشربيني، المصرية رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميًا ولاعبة وادى دجلة، بمباراة نصف نهائي البطولة.

وحققت نور الشربينى الفوز فى مباراة الدور ربع النهائى على الانجليزية سارة جان بيرى بنتيجة 3-0 حيث جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:11-7, 11-4, 11-8.





بينما تأهلت رنيم الوليلي؛ عقب فوزها على زميلتها فى وادى دجلة، نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-5, 11-8, 11-9.