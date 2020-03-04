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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-3-2020 والقنوات الناقلة

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:31 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
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إسراء أشرف
يشهد اليوم الأربعاء، 4-3-2020، عددا من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة تونس والسنغال في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 سنة.

وتأجلت بعض المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا، خوفًا من فيروس كورونا.

ويستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز مواعيد مباريات اليوم الأربعاء، 4-3-2020، في التقرير التالي..

كأس العرب تحت 20 سنة:
تونس X السنغال - 06:30 مساءً - الرياضية السعودية 1 - أبو ظبي الرياضية 1. 

كأس الاتحاد الإنجليزي
ليستر سيتي X برمنجهام سيتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 13.
توتنهام هوتسبير X نورويتش سيتي - 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 3.
شيفيلد وينزداي Xمانشستر سيتي- 09:45 مساءً - بي إن سبورتس 2.

كأس ملك إسبانيا:
ميرانديس X ريال سوسييداد -  10:00 مساءً - الرياضية السعودية 2.

كأس فرنسا:
ليون X باريس سان جيرمان -  10:00 مساءً - بي إن سبورتس 6.
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