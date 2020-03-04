مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 4-3-2020 والقنوات الناقلة

يشهد اليوم الأربعاء، 4-3-2020، عددا من المواجهات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة تونس والسنغال في نهائي بطولة كأس العرب تحت 20 سنة.





وتأجلت بعض المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم في بطولة دوري أبطال آسيا، خوفًا من فيروس كورونا.



