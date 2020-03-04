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حوادث

بعد إغلاق ساعتين.. عودة الحركة المرورية على طريقي الإسكندرية والعلمين الصحراوي

الأربعاء 04/مارس/2020 - 09:46 ص
صورة أرشيفية - طريق
صورة أرشيفية - طريق
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أحمد مهدي
أعادت الإدارة العامة للمرور، الحركة المرورية على طريقي الإسكندرية الصحراوي؛ والعلمين الصحراوي عقب غلقهم لمدة ساعتين بسبب انعدام الرؤية، وذلك عقب ظهور الشبورة المائية.

وتابعت المصادر، أن الإدارة العامة للمرور، بإشراف اللواء علاء متولي، تهيب بقائدي المركبات الالتزام بقواعد المرور، وتعليمات رجال المرور؛ حفاظًا على سلامتهم.

وسبق أن وجهت وزارة الداخلية، رسالة مهمة للمواطنين مرتادي الطرق، ضمت إرشادات ونصائح لقيادة آمنة في الطقس السيئ.

وفي السياق ذاته، رفعت غرف عمليات إدارات المرور المختلفة حالة الطوارئ، لا سيما إجراء عمليات مراقبة دورية ومتابعة للطرق والمحاور، مع تغيرات الطقس وهطول الأمطار، وذلك في إطار توجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بالتدخل السريع لحماية أرواح المواطنين، ومتابعة ومراقبة الطرق والمحاور الرئيسية خلال الطقس السيئ.

وناشد اللواء هاني جرجس، مساعد وزير الداخلية لقطاع الشرطة المتخصصة، قائدي المركبات، الالتزام بقواعد وقوانين المرور، والسير وفق معايير القيادة الآمنة في الطقس السيئ على الطرق الصحراوية والساحلية، والاتصال على خدمات الإغاثة المرورية في حالات الطوارئ والتدخل والإنقاذ السريع.

وأكدت المصادر أن اللواء علاء متولي، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، يتابع الحالة المرورية على الطرق والمحاور بشكل لحظي لإعطاء أوامر بالتدخل في حالات الطوارئ، مطالبًا قائدي المركبات بالالتزام بتعليمات رجال المرور، والقيادة بشكل يحترم الطريق ويحافظ على الحياة وحياة الآخرين.

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