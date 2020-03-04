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اقتصاد

17 جنيها في يومين.. ارتفاع جنوني في أسعار الذهب اليوم الاربعاء

الأربعاء 04/مارس/2020 - 12:44 م
صدى البلد
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آية الجارحي
واصلت اسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاربعاء حيث ارتفعت اليوم بنحو 3 جنيهات عقب ارتفاعها خلال يومين بنحو14 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 715 جنيها بمحال الصاغة بزيادة بلغت 17 جنيها، بعد إن كان 698 جنيها أول أمس.

ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 817 جنيها بعد إن كان 798 جنيها أول أمس الإثنين بفارق 16 جنيها.

وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 612 جنيهات بعد إن وصل لـ 598 جنيها أول أمس بفارق 12 جنيها.

وبلغ سعر الجرام من عيار14 الأدنى فئة 477 جنيها أول أمس مقابل 465.25 جنيه أمس بفارق 9.75 جنيه.


ووصل سعر الجنيه الذهب الى 5696 جنيها وأوقية الذهب 25.31 ألف جنيه وكيلو الذهب بـ 813.714 ألف جنيه.

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