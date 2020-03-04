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أخبار البلد

الصحة العالمية: توضح كيفية مواجهة فيروس كورونا.. وتشيد بخطه مصر

الأربعاء 04/مارس/2020 - 02:23 م
صدى البلد
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محمد غالي

قالت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بالقاهرة، إن خطة التأهُّب الوطنية فى مصر تقتضى أن تتوجه أى حالة مشتبه فيها مباشرة إلى مستشفى الحميات الأقرب إليها، على أن تتخذ جميع التدابير اللازمة فى مستشفى الحميات الرئيسى فى كل محافظة.

 

وأوضح مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن المستشفى المعين للاختبار والإحالة في القاهرة هو مستشفى حميات العباسية، وحال عدم سماح الحالة الصحية للحالة المشتبه فيه بالذهاب بمفرده إلى المستشفى فعليه الاتصال بالخط الساخن لهيئة الإسعاف 123 لترتيب انتقاله إلى المستشفى. 

 

وأضاف مكتب منظم الصحة العالمية أنه في الحالات المؤكدة فإن هيئة الإسعاف هي المسؤولة عن نقل المريض من مستشفى الحميات إلى مستشفى النجيلة، وهو المستشفى الوحيد المخصص حاليًا للتعامل مع حالات الإصابة المؤكدة.

 

وتابع مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، أن وزارة الصحة خصصت الخط الساخن (105) للرد على استفسارات الأفراد وتزويدهم بمعلومات أكثر.

 

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إجراء تحاليل لـ 1832 حالة مشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19) بمصر، بداية من شهر يناير الماضى وحتى اليوم الثلاثاء، مؤكدة أن جميعها جاءت سلبية، ماعدا حالتي الشخصين الأجنبيين والذى تم الإعلان عنهما مسبقًا.

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