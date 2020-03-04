بعد ارتفاعه بشكل جنوني.. اقتصادي يكشف عن مستقبل أسعار الذهب في مصر

قال رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، إن أسعار الذهب منذ بداية العام الجاري شهدت ارتفاعات بقفزات واسعة، علي مستوى الاسواق العالمية والسوق المحلي، لم تشهدها أسواق الذهب منذ 6 سنوات مضت ، بمعدل يزيد عن 17%، حيث زادت أسعار المعدن النفيس، في السوق المحلي ليكسر عيار 21 حاجز الـ 688 جنيها ويصل إلى 715 جنيها.





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وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الذهب شأنه شأن أي سلعة أخري، يخضع لقوانين العرض والطلب،وبما يشير إلي أن أي زيادة في الطلب، سيكون لها انعكاسات بصورة مضاعفة علي زيادة أسعار الذهب، أيا كانت الأسباب، مع ضرورة العلم، أن الذهب ، ورغم أنه سلعة، إلا أن له خصوصية ، يتميز بها عن سائر السلع الاستهلاكية الأخري، في شأن أن الذهب لا يتم استهلاكه، أو انتهاؤه، لكنه ينتقل من شخص إلى آخر.





وأشار إلى أن انتشار فيروس كورونا سيكون له تداعيات كارثية على الاقتصاد العالمي، مما سوف يدعم زيادة الطلب على الذهب، ومما سيؤدي إلى ارتفاع أسعاره بشكل كبير للغاية، باعتباره الملاذ الآمن في ظل الظروف السيئة التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي.





وواصلت اسعار الذهب الارتفاع خلال تعاملات اليوم الاربعاء حيث ارتفعت اليوم بنحو 3 جنيهات عقب ارتفاعها خلال يومين بنحو 14 جنيها.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 21 الأوسع انتشارا 715 جنيها بمحال الصاغة بزيادة بلغت 17 جنيها، بعد أن كان 698 جنيها أول أمس.





ووصل سعر الجرام الواحد من عيار 24 الأغلى فئة نحو 817 جنيها بعد أن كان 798 جنيها أول أمس الاثنين بفارق 16 جنيها.





وسجل سعر الجرام الواحد من عيار 18 نحو 612 جنيها بعد أن وصل لـ 598 جنيها أول أمس بفارق 12 جنيها.





وبلغ سعر الجرام من عيار14 الأدنى فئة 477 جنيها أول أمس مقابل 465.25 جنيه أمس بفارق 9.75 جنيه.



