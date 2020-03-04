اتحاد الكرة يعتمد تقنية الـ var في مباراة إنبي والطلائع غدا في الدوري

تشهد مباراة إنبي وطلائع الجيش المقرر إقامتها غدا الخميس فى بداية الدور الثاني بالدورى المصرى الممتاز تطبيق تقنية الفيديو المعروفة بـ var.





واعتمد الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" مؤخرا 17 حكما للساحة و19 حكما لـ var و19 حكما مساعدا لـ var عقب اجتياز كافة الاختبارات النظرية والعملية التى جرت مؤخرا فى استاد القاهرة.





يذكر أن اتحاد الكرة سوف يعقد مؤتمرا فى الواحدة ظهر الخميس المقبل بالمقر الرئيسى للاتحاد بحضور عمرو الجناينى رئيس الاتحاد، وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد والمدير التنفيذى، للإعلان عن بدء تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد VAR فى الملاعب المصرية.

ومن المقرر أن يتضمن المؤتمر استعراضا للخطوات التى اتخذها الاتحاد المصرى فى هذا الشأن، وعرضا بالفيديو لشرح كيفية تطبيق التقنية.





وخاطب مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الشركة الإسبانية المسئولة عن تطبيق تقنية الفيديو فى الدورى لإرسال 10 أطقم سماعات للحكام.





وأكد مصدر باتحاد الكرة أن تطبيق التقنية فى المباراة الواحدة يحتاج 7 سماعات، بواقع 4 للحكام و3 لحكام الفيديو.. وكان اتحاد الكرة أعلن تطبيق تقنية الفيديو بداية من الدور الثانى للدورى الذى ينطلق 9 مارس الجارى.