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حوادث

بسبب الخلافات .. عاطل يلقى بزوجته من الطابق العاشر بالاسكندرية

الأربعاء 04/مارس/2020 - 05:16 م
جثة
جثة
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مصطفى الرماح
نجح قطاع الامن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، في ضبط عاطل القى بزوجته من الطابق العاشر بالاسكندرية .

البداية عندما تبلغ لقسم محرم بك بالإسكندرية بسقوط إحدى السيدات من عقار بدائرة القسم ومصرعها.


بانتقال مفتشي قطاع الأمن العام وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية عُثر على جثة ربة منزل 22 سنه مقيمة بالعقار محل البلاغ بمنور سُلم العقار من الداخل وتبين حدوث مشادة كلامية بينها وزوجها عاطل 31 سنه أمام باب شقتهما بالطابق العاشر بالعقار لوجود خلافات بينهما .

وبعد ذلك قام إثرها بدفعها مما أدى لاختلال توازنها وسقوطها ومصرعها، تم ضبطه , بمواجهته اعترف بارتكابه جريمته.
 

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