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«ابعد عن لقمة عيشي».. مصطفى الفقي: عقد غير مكتوب بين المصريين وحكامهم ..فيديو

الخميس 05/مارس/2020 - 05:20 ص
الدكتور مصطفى الفقي
الدكتور مصطفى الفقي
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محمد حليم قنديل
قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن الشعب المصري له طبيعته الخاصة مثل باقى شعوب العالم، مضيفا أنهم معروفون بموقف تقليدي تجاه حكامه.


وأضاف الدكتور مصطفى الفقي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن العقد الذي بين المصريين وحكامهم يتلخص فى كلمات بسيطة، قائلًا "احكم براحتك بس ابعد عن لقمة عيشي.. ومتضغطش عليا فى الحياة".


وتابع المفكر السياسي، أن هناك عقدًا غير مكتوب بين الشعب المصري والحاكم، مفاده بأن يترك الشعب الحاكم يمارس مهامه طالما أنه لم يؤثر على مصدر رزقه.


وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن محمد على فى آخر أيامه فى الحكم أصيب بمرض الخراف المعروف بـ"الزهايمر" حاليًا، وتولى ابنه إبراهيم باشا الحكم فى حياته وتوفي أمام عينيه.


وأشار إلى أن الذي قام بدفن محمد على بعد موته هو حفيده عباس حلمي الأول، مضيفا أن عباس حلمي الأول كان من أسوأ حكام مصر.
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