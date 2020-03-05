مصطفى الفقي: عباس حلمي من أسوأ حكام مصر ..فيديو

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي ، إن الخديوي عباس حلمي كان من أسوأ حكام مصر لأنه كان ضعيف الشخصية ومتوجس ومشكوك فى رجولته.









وأضاف الدكتور مصطفى الفق ي خلال حواره التليفزيوني فى برنامج "يحدث فى مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن عباس حلمي الأول قُتل، ويقال إن الذين قتلوه هم الخدم.









وتابع المفكر السياسي، أن هناك عقدًا غير مكتوب بين الشعب المصري والحاكم بأن يترك الشعب الحاكم يمارس مهامه طالما أنه لم يأتِ على مصدر رزقة.









وأوضح الدكتور مصطفى الفقي، أن محمد علي فى آخر أيامه فى الحكم أصيب بمرض الخراف "الزهايمر" حاليًا، وتولى ابنه إبراهيم باشا الحكم فى حياته وتوفي أمام عينيه.









وأشار إلى أن الذي قام بدفن محمد علي بعد موته هو حفيده عباس حلمي الأول، مؤكدا أنه كان من أسوأ حكام مصر.



