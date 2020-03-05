بفستان أنيق .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى دبي

شاركت الفنانة يارا متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.
ظهرت يارا فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، حيث ارتدت فستان طويل و ذا اكمام طويلة باللون الكشمير واتسم التصميم بالتطريزات الجذابة، وقد حمل الفستان توقيع naja saade.
وتزينت يارا فى الصور بمجموعة من المجوهرات الملفتة والجذابة، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.
View this post on Instagram
About last night💗 Dressed by @najasaade Jewlery by @sarkyjewelry Styled by @cedrichaddad Hair by @ali_kallout Photo by @abdhajjar1 #emarattv #million_poet #abudhabi #dubai #emirates #uae #Yaralb_lovers #Yara من طلّة أمس على مسرح "شاعر المليون" 💓 وغنائي قصيدة "موشّح" لأوّل مرة😍❤️ #يارا #يارا_لوفرز #شاعر_المليون #ابو_ظبي #الامارات #دبي