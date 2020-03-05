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مرأة

بفستان أنيق .. يارا تخطف الأنظار بإطلالة جذابة فى دبي

الخميس 05/مارس/2020 - 08:58 ص
يارا
يارا
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هاجر هانئ
شاركت الفنانة يارا متابعيها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى الانستجرام، بصور جديدة لها خلال إحيائها إحدى الحفلات الغنائية.

ظهرت يارا فى الصور بإطلالة من اختيار الاستايلست سيدريك حدّاد، حيث ارتدت فستان طويل و ذا اكمام طويلة باللون الكشمير واتسم التصميم بالتطريزات الجذابة، وقد حمل الفستان توقيع naja saade.

وتزينت يارا فى الصور بمجموعة من المجوهرات الملفتة والجذابة، واعتمدت على خصلات شعرها الانسيابى المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية.



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