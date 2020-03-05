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فن

بـ لوك جديد رحمة حسن تستعرض جمالها.. شاهد

الخميس 05/مارس/2020 - 05:32 ص
رحمة حسن
رحمة حسن
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة رحمة حسن، جمهورها بصورة جديدة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". 

وظهرت رحمة حسن بلوك جديد، وقامت بصبغ شعرها باللون الكراميل، وتصفيفه للخلف بطريقة جذابة ومتناسقة مع إطلالتها. 

وخطفت رحمة حسن الأنظار بمكياجها الذي أبرز جمال ملامحها، حيث ارتكز على الألوان الجذابة واعتمدت على أحمر شفاه كشف عن جمالها، إضافةً إلى بعض اللمسات التى زادت من جمالها.

يذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار" وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.


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