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أخبار العالم

المغرب يعلن حالة كورونا جديدة

الخميس 05/مارس/2020 - 10:12 ص
كورونا يحصد الأرواح
كورونا يحصد الأرواح
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محمد علي
في تطورٍ جديد قبل قليل أعلنت المغرب تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد قادمة من إيطاليا، التي تحولت لمركز للوباء في هذه المنطقة من البحر الأبيض المتوسط والعالم، وفق ما ذكرت شبكة سكاي نيوز.

وأعلنت إيطاليا أمس إغلاق المدارس والجامعات ووقف الأنشطة المختلفة، كما أعلنت الإمارات العربية تعليق الدراسة كذلك لأربعة أسابيع،  وذلك وسط انتشار للمرض في دول أوروبا والدول العربية.

وبينما تحولت إيران بؤرة للعدوى في الدول العربية الخليجية ، تحولت إيطاليا بؤرة للمرض في أوروبا ودول المغرب العربي، بينما تحولت كوريا الجنوبية بؤرة للعدوى في شرق آسيا.

لكن لايزال الخطر في الصين التي تعد مركز ظهور الفيروس القاتل في مقاطعة هوبي ومدينة ووهان.



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