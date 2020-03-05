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فن

نجيب ساويرس عن كورونا: مش هنوقف الحياة عشان فيروس

الخميس 05/مارس/2020 - 01:19 م
نجيب ساويرس
نجيب ساويرس
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شروق حمدى
أثار رجل الأعمال نجيب ساويرس تعليقات متابعي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" من خلال تعليقه الأخير على فيروس كورونا. 

وقال ساويرس من خلال تغريدته: "أنا أخذت قرار مش عايز أسمع أي حاجة و لا أتكلم تاني على الكورونا فيروس ده". 

وأضاف : "مش معقول يعني هنوقف الحياة علشان خايفين من فيروس". 


من ناحية أخرى أعلن رجل الأعمال نجيب ساويرس السبب وراء عدم حضوره عزاء الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، حيث غرد نجيب ساويرس على صفحته قائلا: "كنت مسافر"، وذلك ردًا على سؤال أحد متابعيه "‏‎مارُحتش عزاء مبارك ليه يا هندسة".


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