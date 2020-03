Katy Perry وأورلاندو بلوم.. من الحب للانفصال لـ الحمل .. تفاصيل مثيرة

دائما ما تلاحق الجماهير أخبار الثنائي الشهير النجم البريطاني أورلاندو بلوم وكاتي بيري Katy Perry ، واخر ما تم الاعلان عنه حمل Katy Perry من أورلاندو بلوم خلال فترة خطوبتهما رغم انها كانت دائما مرارا وتكرارًا تقول انها تخشى من الارتباط والمسؤولية.





أعلنت كاتي بيري Katy Perry عن حملها من أورلاندو بلوم ، وذلك بعد ارتباطهما الرسمي.

وظهرت كاتي بيري Katy Perry التي تبلغ من العمر 36 عامًا ، من خلال فيديو بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وهي تكشف عن بطنها المنتفخ.





اورلاندو بلوم نجم سلسلة Lord of the rings :



يعد أورلاندو من ابرز نجوم التمثيل في بريطانيا ونجح في تحقيق شعبية كبيرة في جميع انحاء العالم ليكون له حضور بارز في السينما الهوولودية ،ترشح اورلاندو بلوم في حياته لـ 19 جائزة,وقد توج بجوائز عدة أغلبها في الولايات المتحدة أو بريطانيا وحتى في المكسيك.





-كاتي بيري Katy Perry رشحت لـ 363 جائزة :





Katy Perry مغنية وكاتبة اغاني امريكية ، واسمها الحقيقي كاثرين إليزابيث هدسن ، خلال حياة كاتى بيري الفنية ترشحت لعدة جوائزمن اهمها الجرامى الفنيه لافضل البوم (Teenage Dream) وفازت بجوايز كجائزة (MTV Video Music Award) ل(Firework) كافضل اغنيه مصوره لسنة 201ـ. حصدت كاتي بيري 118 جايزة وترشحت لـ363 جائزة.









أول لقاء بين اورلاندو بلوم وكاتي بيري Katy Perry :



خلال حفل عشاء حفل جولدن جلوب في 2016، التقت خلال حفل عشاء حفل جولدن جلوب في 2016، التقت Katy Perry بـ اورلاندو بلوم لأول مرة في الحفل ولم تكن تعرفه على المستوى الشخصي، إلا أن وجدته جاء واقتحم الطاولة التي تجلس إليها ومازحها بأنه حاول يخطف منها سندويش همبرجر الذي كان أمامها.

وأشارت النجمة العالمية إلى أن هذه الواقعة جعلتهما يقتربان من بعضهما البعض إلى أن عرض عليها "بلوم" الارتباط في عيد الحب الذي لحق الحفل بأيام قليلة.





: اورلاندو بلوم وزوجته Katy Perry





في الـ 14 من شهر فبراير 2019 الذي صادف عيد الحب ، تقدم اورلاندو بلوم بطلب زواج من كاتي بيري و تحدثت بعض التقارير عن أورلاندو بلوم وزوجته رغم انهما لم يكونا تزوجا بالفعل.





وأعلنا الثنائي الشهير ارتباطهما رسميًا وذلك بعد فترة من عودة المياه الى مجاريها بينهما عقب انفصالهما بين 2017 و2018.





وبهذا مر عام وشهر على خطوبة كاتي بيري وأورلاندو بلوم ، ولم يعلنا حتى الان عن موعد زواجهما او حفل زفافهما.













افلام أورلاندو بلوم :





كانت بداية اورلاندو بلوم مسيرته الفنية في عام 1993 بظهوره في بعض المسلسلات لكن أول فيلم شارك فيه كان في عام 1997 حينما حصل على دور صغير في فيلم (Wilde) إلى جانب كل من ستيفن فراي وجود لو.



المسيرة الفنية الحقيقية للنجم البريطاني، بدأت عند مشاركته في ثلاثية الافلام الناجحة lord of the rings وشارك فيها كلها, ليصبح بعد ذلك نجما في هوليوود خاصة في الافلام التاريخية, وتجلى ذلك في بطولته إلى جانب النجم جوني ديب في الأجزاء الثلاثة الاولى من سلسلة أفلام الناجحة (قراصنة الكاريبي) وقام أيضا ببطولة فيلم مملكة السماء مع غسان مسعود وإخراج ريدلي سكوت وشارك أيض في الجزئين الاخيرين من ثلاثية The Hobbit.









اورلاندو بلوم وابنه .. علاقة مستقرة :





تزوج أورلاندو بلوم من عارضة الازياء الاسترالية ميراندا كير من 2010 لـ 2014 ثم انفصلا، وخلال زواجهما انجبت ميراندا كير طفلها " فلاين" ورغم الانفصال الا ان علاقة اورلانو بلوم بنجله على ما يرام.









ميراندا كير واورلاندو بلوم .. طلاق بسبب الادمان :





تساءل الكثير عن سبب إنفصال ميراندا كير عن زوجها اورلاندو بلوم وظل الامر خفيا لسنوات ، الا ان اتضح السبب الأساسي الذي أنهى زواجهما هو إفراط اورلاندو بلوم في شرب الكحول، وبعد انفصال ميراندا كير عن اورلاندو بلوم دخلت في علاقة مع الملياردير الشهير جيمس باكر الرجل الأغنى في أستراليا، حيث أنّ ثروته تقدّر بـ 7 مليار دولار.





انستجرام كاتي بيري صاحبة الـ 90 مليون متابع :





تعد Katy Perry من النجمات الاعلى متابعة بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام ، ويبلغ عدد متابعيها 90 مليون متابع من جميع انحاء العالن، ولانستجرام اهمبية كبيرة لدى كاتي بيري لانه كانت المنصة التي كشفت من خلالها عن خبر حملها في طفلها الاول من اورلاندو بلوم.





صور كاتي بيري .. احداها حققت 2 مليون ونصف لايك :





تحرص كاتي بيري على مشاركة متابعيها جميع تفاصيل حياتها وتحركاتها ورحلاتها ايضًا ، ومن اكثر الصور التي لاقت رواجًا لـ كاتي بيري ، صورتها امام الاهرامات عندما زارت مصر اكتوبر الماضي برفقة خطيبها اورلاندو بلوم، فلم تقضي زيارتها لاهرامات الجيرزة بل ايضا توجهت لواحة سيوة.





وتنشر كاتي بيري دائمًا صور لاغلافة المجلات التي تتصدرها منها Vogue وغيرها وتحقق صور كاتي بيري ملايين والصورة الاعلى حصدا لعلامات الاعجاب " لايك" هي صورتها مع النجمة العالمية تايلور سويفت التي حصدت 2 مليون و895 الفا.