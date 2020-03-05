هانى ضاحى يصدم المهندسين: هذا العائق يمنعنى من زيادة المعاشات

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة ولكن تحكمنا الموارد ولا يوجد ما نخفيه عن المهندسين وملتزمون بالشفافية والصراحة وما يحدث من توفير إيرادات وخدمة طبية ومعاشات لم تشهده النقابة من قبل.
وأشار ضاحي خلال فعاليات الجمعية العمومية للمهندسين والتي عقدت اليوم الخميس 5 مارس بمسرح النقابة إلى أنه تم إعداد دراسة اكتوارية للنظر في زيادة المعاشات تتطلب أولًا سرعة تعديل قانون النقابة.
وأشار ضاحي خلال فعاليات الجمعية العمومية للمهندسين والتي عقدت اليوم الخميس 5 مارس بمسرح النقابة إلى أنه تم إعداد دراسة اكتوارية للنظر في زيادة المعاشات تتطلب أولًا سرعة تعديل قانون النقابة.
وأوضح أنه يجب إعداد حسابات الإيرادات والمصروفات لتتماشى مع النواحي التأمينية والاكتوارية ويشمل ذلك التغيير في قيمة الاحتياطي المحاسبي، اقتراح دراسة مدى إمكانية ربط المعاش مع مدة سداد الاشتراك وتحديد لمدة الاستحقاق كامل المعاش بـ 25 سنة، البحث عن مصادر تمويل إضافية، عدم زيادة المعاشات إلا بعد دراسة اكتوارية أخرى وبعد توفير الرصيد الافتتاحي للصندوق، عدم زيادة أي مزايا لمدة خمس سنوات لتكوين الاحتياطات اللازمة.