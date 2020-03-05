هانى ضاحى يصدم المهندسين: هذا العائق يمنعنى من زيادة المعاشات

قال المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين أتمنى زيادة المعاشات أضعافًا مضاعفة ولكن تحكمنا الموارد ولا يوجد ما نخفيه عن المهندسين وملتزمون بالشفافية والصراحة وما يحدث من توفير إيرادات وخدمة طبية ومعاشات لم تشهده النقابة من قبل.



وأشار ضاحي خلال فعاليات الجمعية العمومية للمهندسين والتي عقدت اليوم الخميس 5 مارس بمسرح النقابة إلى أنه تم إعداد دراسة اكتوارية للنظر في زيادة المعاشات تتطلب أولًا سرعة تعديل قانون النقابة.



