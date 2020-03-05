ختام بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة المهنية بشركة المياه بأسيوط

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ختام فاعليات بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات الوجه القبلي والتي أقيمت بمركز التدريب الإقليمي بمحطة مياه نزلة عبداللاه المرشحة بحي شرق أسيوط خلال الفترة من 2 : 5 مارس الجاري بمشاركة 8 شركات (أسيوط ، سوهاج ، المنيا، أسوان ، الأقصر، الفيوم، البحر الأحمر، بنى سويف) .





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جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ، والدكتور أحمد معوض نائب رئيس الشركة القابضة للمياه والمهندس عاطف عزت مدير مشروعات مياه الشرب بالوكالة الإمريكية للتنمية الدولية بمصر ، والسيد توم ديفنشنزو رئيس فريق تحليل البرامج بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، وعدد من رؤساء مجالس إدارة شركات المياه والصرف الصحي للشركات المشاركة ، ولفيف من القيادات التنفيذية والإدارية بالمحافظة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.





بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات من الذكر الحكيم تلاها عرض اصطفاف بالأعلام وتجارب محاكاة للتصرف الآمن في حالة حدوث أي طارئ أو تسريب للكلور ، واستمع لشرح تفصيلي لفاعليات البطولة وإجراءات السلامة والصحة المهنية التي يتم اتباعها بفروع الشركات بالمحافظات.





وقال المحافظ أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بتنفيذ وتطوير العمل بالقطاعات الخدمية المختلفة خاصة بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي تحقيقًا لرؤية مصر 2030 وتنفيذًا لخطة التنمية المستدامة مؤكدًا على تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات والعمل على الارتقاء بمنظومة العمل بهذا القطاع الهام ووصول كوب مياه نظيف للمواطنين بكافة مراكز وقرى المحافظة مشيدًا بالجهود المبذولة وروح فريق العمل بين كافة العاملين من شركة مياه الشرب والصرف الصحي في المحافظة بقيادة المهندس محمد صلاح رئيس الشركة بأسيوط متمنيًا دوام التوفيق والتقدم للقائمين على شركات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظات.





وأوضح رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أن برنامج التدريب وفاعليات بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمحافظات الوجه القبلي تم تنفيذها خلال أسبوع بمشاركة 8 شركات تابعة للشركة القابضة للمياه تمثلت في (الأقصر، المنيا، أسوان، الفيوم، البحر الأحمر، بنى سويف، سوهاج ) وذلك لتبادل ونقل الخبرات فيما بينها مشيرًا إلى ضرورة تدريب العاملين والفنيين بفروع الشركات على مستوى المحافظة على التعامل الآمن والسريع في حالات الطوارئ وتنمية مهاراتهم في تنفيذ عوامل السلامة والصحة المهنية أثناء العمل بالطريقة الصحيحة والسليمة وطبقًا للمعايير العالمية لافتًا إلى اختيار أفضل الفرق للمشاركة في إحدى الفاعليات الهامة خلال شهر مايو القادم بألمانيا متمنيًا التوفيق والحصول على مراكز متقدمه بها.



