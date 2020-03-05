بعد ما فضحت طليقها خالد عليش.. 10 إطلالات جريئة لـ ميما الشامي

تصدر الإعلامي خالد عليش مؤشر البحث جوجل في مصر بآلاف من عمليات البحث؛ بعد ساعات من الرسالة المؤثرة التي كتبتها طليقته أمس الأربعاء.





كانت الفنانة ميما الشامي نشرت تعليقا على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تفضح فيه زوجها السابق الفنان والإعلامي خالد عليش وذلك بعد أزمة النفقة.





ودائما ما تتمتع ميما الشامي، بـ إطلالات جريئة وأنيقة وتختار إطلالات مناسبة لها، وتنوع بين الالوان فهي تختار الالوان التي تناسب المناسبات الخاصة بها.





وتختار ميما الشامي، ميكب بالالوان الترابية المناسبة لبشرتها البرونزية وتبرز جمال وجنتيها بالبلاشر والايلاينر، وتضع أحمر شفاه بالالوان التي تناسبها.



