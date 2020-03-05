مواعيد غلق وفتح الحرم.. 7 إجراءات قوية اتخذتها السعودية لمواجهة كورونا

أعلنت المملكة العربية السعودية، عن حزمة قرارات خلال الـ 48 ساعة الأخيرة، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وكان من ضمنها إغلاق الحرمين بعد صلاة العشاء وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر كإجراء احترازي.





يأتي ذلك عقب قرار حكومة المملكة تعليق الدخول إليها لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا بسبب كورونا، الذي اتخذته الأسبوع الماضي.





وقررت السعودية، أمس الأربعاء، إيقاف العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتا، بسبب فيروس كورونا.





ونقلت صحيفة "سبق"، عن مصدر مسئول بوزارة الداخلية السعودية، أنه انطلاقًا من حرص حكومة المملكة على دعم الجهود العالمية والمنظمات الدولية، وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار فيروس كورونا الجديد (19-COVID) ومحاصرته والقضاء عليه، وامتدادًا لقرارها القاضي تعليق الدخول لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتًا من خارج المملكة، وقرارها تعليق الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطرًا، وتعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة، فتقرر بناءً على توصية اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع لفيروس كورونا الجديد (19-COVID)، بإيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين في المملكة.





وأضاف أن هذا القرار سيتم مراجعته بشكل مستمر وإيقاف العمل به متى ما انتفت الأسباب التي دعت إليه.





وأخلت المملكة السعودية صحن المطاف بالمسجد الحرام، ظهر اليوم الخميس، مؤكدة البدء في عمليات تعقيم الصحن، وتنظيم كافة إرجاء المطاف قبل فتحه للمتواجدين داخل مكة المكرمة من المصلين.





يأتي ذلك عقب اتخاذ رئاسة الحرمين عدد من الإجراءات الوقائية لرفع وعي قاصدي الحرمين تجاه مرض كورونا، منها غسل المسجد الحرام 6 مرات يوميا بعد أن كانت 4 مرات، ورفع مرات غسل دورات المياه إلى 6 مرات، وتعقيم أحواض نوافير زمزم، وتعقيم سجاد المسجد الحرام، وتعقيم مكانه قبل إعادته، وذلك على مدار الساعة.





وأعلنت المملكة العربية السعودية، عصر اليوم الخميس، عددًا من القرارات، لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





ونقلت صحيفة "سبق"، عن مصدر مسئول في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قوله إنه وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين وذلك في غير أوقات الصلاة، تقرر إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.





كما أنه سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط.





ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة، حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.





كما أنه تقرر عدم السماح بالاعتكاف والافتراش، أو إدخال الأطعمة والمشروبات، وسيتم إغلاق مشارب ماء زمزم.



