AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

ما لا تعرفه عن الهواتف الرسمية لفيلم جيمس بوند الجديد

الخميس 05/مارس/2020 - 09:16 م
صدى البلد
Advertisements
احمد عبد القوى

أعلنت شركة"HMD" العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا ، اليوم عن كونها الشريك الرسمي للهواتف في فيلم جيمس بوند الـ 25 " NO TIME TO DIE ".

وسوف يعرض خلال أحداث الفيلمهاتف نوكيا الذكي من الجيل الخامس 5G، إلى جانب مجموعة من هواتف نوكياالمستقبلية.

 

وتكشف شركة"HMD"، خلال الفترة التي تسبق عرض الفيلم، عن الشكل الخارجي للهاتف الجديد في إعلانها مع النجمة "لاشانالينش" Agent Nomi، يذكر بأن هذا الإعلان هو جزء من أكبر حملة تسويقية عالمية تقوم بها الشركة وهي تهدف إلى الترويج إلى هواتف نوكيا على أنه " هذا هو كل ما تحتاج إليه". يشرف علىإنتاج هذه الحملة الترويجية المخرجة "أما أسانتي" الحائزة على جائزة BAFTA ، وفكرة الحملة الترويجية مستوحاه من فيلم " NO TIME TO DIE".

 

نرى في الإعلان الترويجي الذي تبلغ مدته 90 ثانية لمحة خاطفة عن جهاز نوكيا الذي سيتم الكشف عنه لاحقًا. نشاهد الهاتف على خلفية تظهر أفق لندن و"ذي شارد" وكاتدرائية سانت بول. ولاتمام مهمتها السرية نرى النجمة لاشانا Agent Nomiوهي تستفيد من مجموعة من المزايا المتوفرة على هاتفها الذكي الجديد، الذي سيتم الكشف عنه قريبًا.

 

يسلط فيلم " NO TIME TO DIE" الضوء على مجموعة من اصدارات هواتف نوكيا، التي تشكل جزءًا من الحملة التسويقية المتكاملة والتي ستعرض فيدور السينما والإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الخارجيةومتاجر التجزئة؛ في يوم 8 مارس تزامنًا مع الاحتفالباليوم العالمي للمرأة. وخلال أحداث الفيلم، يعتمد العميل السري Agent Nomiعلى خصائص مجموعة هواتف الجديدة، بما في ذلك أول هاتف ذكي على الإطلاق من الجيل الخامس5G Nokia، الذي سيتم الكشف عنه في 19 مارس قبل عرض فيلم " NO TIME TO DIE" في دور السينما البريطانية في نوفمبر 2020. وتجسد هذه المجموعة من الهواتف الذكية التزامنا بتقديم محفظة واسعة من الهواتف المميزة بأسعار في متناول الجميع.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامى مالك يشارك فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب

سكارليت جوهانسن بجانب جيمس بوند فى حفل جولدن جلوب المقبل

بيلي ايليش تطرح الأغنية الدعائية لفيلم جيمس بوند الجديد ..فيديو

Billie Eilish تتصدر تويتر بعد طرح No Time To Die

في يومين.. أغنية بيلي ايليش لفيلم جيمس بوند الجديد تحقق 20 مليون مشاهدة.. فيديو

No time to die لـ بيلي ايليش تقترب من 40 مليون مشاهدة .. فيديو

ترشيحاتنا

بملابس جريئة.. ريم مصطفى تثير غضب الجمهور بهذه الإطلالة

لقاح الحمى ومواجهة كورونا أبرزها.. 6 تجارب تثبت نجاح السعودية في التعامل مع الأوبئة

بسبب كورونا.. قرار عاجل من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

عادل إمام ينشر صورة نادرة برفقة ابنائه.. اكتشف رد فعل جمهوره

قبل اصطدامه بالأرض.. 10 معلومات لا تعرفها عن الكويكب المدمر

دهس مواطنا بـ BMW.. الاهلي: لسنا طرفا في أزمة صالح جمعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. بوسي في إطلالة أنيقة تستعيد ذكرياتها

صديقتي المقربة .. كنزي ابنة عمرو دياب تشعل السوشيال .. صور

مكشوفة الأكتاف..إطلالة صيفية لشيري عادل في آخر ظهور لها