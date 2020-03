ما لا تعرفه عن الهواتف الرسمية لفيلم جيمس بوند الجديد

أعلنت شركة"HMD" العالمية، المطورة لأجهزة هواتف نوكيا ، اليوم عن كونها الشريك الرسمي للهواتف في فيلم جيمس بوند الـ 25 " NO TIME TO DIE ".

وسوف يعرض خلال أحداث الفيلمهاتف نوكيا الذكي من الجيل الخامس 5G، إلى جانب مجموعة من هواتف نوكياالمستقبلية.

وتكشف شركة"HMD"، خلال الفترة التي تسبق عرض الفيلم، عن الشكل الخارجي للهاتف الجديد في إعلانها مع النجمة "لاشانالينش" Agent Nomi، يذكر بأن هذا الإعلان هو جزء من أكبر حملة تسويقية عالمية تقوم بها الشركة وهي تهدف إلى الترويج إلى هواتف نوكيا على أنه " هذا هو كل ما تحتاج إليه". يشرف علىإنتاج هذه الحملة الترويجية المخرجة "أما أسانتي" الحائزة على جائزة BAFTA ، وفكرة الحملة الترويجية مستوحاه من فيلم " NO TIME TO DIE".

نرى في الإعلان الترويجي الذي تبلغ مدته 90 ثانية لمحة خاطفة عن جهاز نوكيا الذي سيتم الكشف عنه لاحقًا. نشاهد الهاتف على خلفية تظهر أفق لندن و"ذي شارد" وكاتدرائية سانت بول. ولاتمام مهمتها السرية نرى النجمة لاشانا Agent Nomiوهي تستفيد من مجموعة من المزايا المتوفرة على هاتفها الذكي الجديد، الذي سيتم الكشف عنه قريبًا.

يسلط فيلم " NO TIME TO DIE" الضوء على مجموعة من اصدارات هواتف نوكيا، التي تشكل جزءًا من الحملة التسويقية المتكاملة والتي ستعرض فيدور السينما والإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلانات الخارجيةومتاجر التجزئة؛ في يوم 8 مارس تزامنًا مع الاحتفالباليوم العالمي للمرأة. وخلال أحداث الفيلم، يعتمد العميل السري Agent Nomiعلى خصائص مجموعة هواتف الجديدة، بما في ذلك أول هاتف ذكي على الإطلاق من الجيل الخامس5G Nokia، الذي سيتم الكشف عنه في 19 مارس قبل عرض فيلم " NO TIME TO DIE" في دور السينما البريطانية في نوفمبر 2020. وتجسد هذه المجموعة من الهواتف الذكية التزامنا بتقديم محفظة واسعة من الهواتف المميزة بأسعار في متناول الجميع.