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العناني: افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من 2020.. فيديو

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:11 ص
خالد العناني وزير
خالد العناني وزير السياحة والآثار
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هاني حسين
قال  خالد العناني  وزير السياحة والآثار، إننا نعمل على تحسين الخدمات من أجل تنشيط السياحة وجذب المزيد من السائحين في الفترة المقبلة .

وأضاف العناني في  حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن السياحة النيلية في تحسن مستمر نتيجة عودة الاستقرار  ونتيجة الأحداث السياحية والاثرية التي تنظمها الوزارة، ولكننا لم نصل بعد إلى أرقام عام 2010 في السياحة ولكننا متفائلين باستقرار المنطقة والوضع العالمي .

وتابع :" تم تحديد أسعار المتحف المصري الكبير وسيتم افتتاح المتحف الكبير في الربع الأخير من 2020، وهناك  مشروع تطوير الأهرامات  بالمطاعم والكافيهات".

وأكمل وزير السياحة والآثار:"  اشتغلت مرشد سياحي لفترة قبل تعييني في الجامعة والتحول إلى العمل الأكاديمي، واسعد بتلك الفترة لأني اكتسب خبرات كثيرة منها".

ولفت خالد العناني:"  عند تولي الحقيبة الوزارية تم ترميم أجزاء من التماثيل المتواجدة في واجهة معبد الأقصر، وتم ترميمها بواسطة موظفي المجلس الاعلى للاثار".
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