العناني: افتتاح المتحف المصري الكبير في الربع الأخير من 2020.. فيديو

قال خالد العناني وزير السياحة والآثار، إننا نعمل على تحسين الخدمات من أجل تنشيط السياحة وجذب المزيد من السائحين في الفترة المقبلة .





وأضاف العناني في حواره مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن السياحة النيلية في تحسن مستمر نتيجة عودة الاستقرار ونتيجة الأحداث السياحية والاثرية التي تنظمها الوزارة، ولكننا لم نصل بعد إلى أرقام عام 2010 في السياحة ولكننا متفائلين باستقرار المنطقة والوضع العالمي .





وتابع :" تم تحديد أسعار المتحف المصري الكبير وسيتم افتتاح المتحف الكبير في الربع الأخير من 2020، وهناك مشروع تطوير الأهرامات بالمطاعم والكافيهات".





وأكمل وزير السياحة والآثار:" اشتغلت مرشد سياحي لفترة قبل تعييني في الجامعة والتحول إلى العمل الأكاديمي، واسعد بتلك الفترة لأني اكتسب خبرات كثيرة منها".



