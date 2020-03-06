ثلوج وأمطار رعدية تضرب محافظة الإسكندرية.. شاهد





وسادت حالة من نشاط الرياح وانخفاض شديد في درجات الحرارة مع تزايد فرص هطول الأمطار وشهدت مناطق متفرق سقوط مكثف من الثليج.





ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعدادات القصوى لمواجهة التغيرات الجوية المفاجئة وخاطبت جميع الجهات المعنية بأخذ كافة الاحتياطات للتيسير على المواطنين.





ويشهد قطاع الصرف الصحي بالمحافظة حالة من الاستنفار للتخلص من تراكمات المياه بالشوارع وتسليك بالوعات الصرف لتصريف مياه الأمطار.

شهدت محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار الجوي في العديد من المناطق بالمحافظة بسقوط أمطار غزيرة ورعدية على كافة الأنحاء.