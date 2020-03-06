AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب كورونا.. محافظة كربلاء العراقية تغلق أبوابها لغير ساكنيها

الجمعة 06/مارس/2020 - 07:00 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت محافظة كربلاء العراقية، أمس الخميس، إغلاق أبوابها أمام المواطنين من المحافظات الأخرى بدءا من يوم الجمعة.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان أصدرته سلطات المحافظة قوله "نقدم اعتذارنا من المواطنين من محافظات العراق كافة بعدم السماح لدخول محافظة كربلاء المقدسة ابتداء من الساعة الثامنة ليوم غد الجمعة المصادف السادس من شهر آذار الجاري ولمدة أسبوع".

وأوضح البيان أن "هذا المنع يأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية وحفاظا على سلامة الجميع" من انتشار فيروس كورونا.

 وأشار إلى أنه جرى استثناء "أهالي كربلاء المقدسة والموظفين والقوات الأمنية العاملة في المحافظة" من هذا المنع، "كما تقرر تمديد تعطيل الدوام بالنسبة للتربية والتعليم العالي لأسبوع إضافي أيضا".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بسبب حالة كورونا الإيرانية.. إجراءات مشددة داخل العراق

من عائلة واحدة قدموا من إيران.. 4 إصابات جديدة بفيروس كورونا بالعراق

بسبب كورونا.. العراق يقرر منع سفر مواطنيه إلى العديد من الدول

عائد من إيران.. تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في بغداد

العراق تسجل 5 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

بعد السليمانية.. منع صلاة الجمعة في محافظة عراقية أخرى

ترشيحاتنا

أردوغان يصافح وزير خارجيته بدلا من سيرجي لافروف بعد انتهاء مفاوضات إدلب.. فيديو

قدم الرسول ومصحف علي .. حكاية شارع أثر النبي والـ 60 ألف درهم

قتل ابنه ورماه للكلاب بالمقطم .. الأب المتهم: خفت مراتي تسيب البيت بسبب شقاوته

متابع لـ محمد هنيدي: أنت هلس ..والأخير يرد: أنا يلا من عين شمس

بعد إعلان حبهما .. أحمد العوضي يوجه رسالة رومانسية لـ ياسمين عبد العزيز .. شاهد

إعادة فتح بوابات الحرمين الشريفين بعد إغلاقها مؤقتا بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض مميزة وهدايا من شانجي على صيانة سيارة M50S

بفستان أنيق.. ملك قورة تبهر الجمهور بجلسة تصوير جديدة

بعد التخفيض.. تويوتا ياريس هاتشباك بسعر جديد كليًا.. تعرف عليه