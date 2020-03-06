بسبب كورونا.. محافظة كربلاء العراقية تغلق أبوابها لغير ساكنيها

أعلنت محافظة كربلاء العراقية، أمس الخميس، إغلاق أبوابها أمام المواطنين من المحافظات الأخرى بدءا من يوم الجمعة.





ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" عن بيان أصدرته سلطات المحافظة قوله "نقدم اعتذارنا من المواطنين من محافظات العراق كافة بعدم السماح لدخول محافظة كربلاء المقدسة ابتداء من الساعة الثامنة ليوم غد الجمعة المصادف السادس من شهر آذار الجاري ولمدة أسبوع".





وأوضح البيان أن "هذا المنع يأتي ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية وحفاظا على سلامة الجميع" من انتشار فيروس كورونا.





وأشار إلى أنه جرى استثناء "أهالي كربلاء المقدسة والموظفين والقوات الأمنية العاملة في المحافظة" من هذا المنع، "كما تقرر تمديد تعطيل الدوام بالنسبة للتربية والتعليم العالي لأسبوع إضافي أيضا".



