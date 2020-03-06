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توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6-3 - 2020 بالقاهرة والمحافظات

الجمعة 06/مارس/2020 - 08:15 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
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البهي عمرو
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر الفضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 6- 3- 2020، في القاهرة  والمحافظات.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية ومعتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

الصغرى العظمى

القاهرة الصغرى 15 والعظمى 21

شبين الكوم الصغرى 14 والعظمى 21

الإسكندرية الصغرى 11 والعظمى 20

بورسعيد الصغرى 14 والعظمى 19

دمياط الصغرى 14 والعظمى 19

الإسماعيلية الصغرى 13 والعظمى 22

المنيا الصغرى 12 والعظمى 22

أسيوط الصغرى 14 والعظمى 23

سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24

قنا الصغرى 14 والعظمى 24

الأقصر الصغرى 11 والعظمى 26   

أسوان الصغرى 14 والعظمى 27    

أبوسمبل الصغرى 14 والعظمى 28   

الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 26

شلاتين الصغرى 14 والعظمى 33

حلايب الصغرى 13 والعظمى 25




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