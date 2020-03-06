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رياضة

محمد صلاح على أعتاب رقم قياسي جديد أمام بورنموث بـ الدوري الإنجليزي

الجمعة 06/مارس/2020 - 10:49 ص
محمد صلاح - ليفربول
محمد صلاح - ليفربول
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عبدالله هشام
يستعد النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزى لتحقيق رقم قياسي جديد حينما يواجه الريدز منافسه بورنموث غدا السبت ضمن منافسات الجولة الـ29 من بطولة الدورى الإنجليزى البريميرليج.

ونشرت صحيفة ميرور الإنجليزية أن المصري محمد صلاح يعشق التسجيل في شباك بورنموث؛ حيث أحرز 7 أهداف في 5 مباريات.

ووفقا لصحيفة الإنجليزية الشهيرة فإن صلاح على أعتاب تخطى الرقم القياسي الذي يتقاسمه مع كريس وود مهاجم بيرنلي الذي نجح في تسجيل 6 أهداف خلال 5 مباريات لعبها ضد وست هام يونايتد .

ويعد محمد صلاح وكريس وود  اللاعبين الوحيدين في تاريخ الدوري الإنجليزي الذين ينجحان في هز شباك المنافس في كل المواجهات بنسبة 100% خلال 5 مرات .
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