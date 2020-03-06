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حوادث

اختلفا على بيع الأسماك..عامل يطعن شقيقه بسكين في سوهاج

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:08 م
صدى البلد
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خالد رياض

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي، بائع أسماك مصابا بطعنة نافذة في الظهر وبسؤاله اتهم شقيقه ونجل شقيقه بارتكاب الواقعة لخلاف على بيع الأسماك.

كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفي سوهاج الجامعي، بوصول "العربي.ع.ح" 56 عاما بائع أسماك ويقيم بندر أخميم مصابًا بجرح طعني نافذ بالظهر من الناحية اليسري.


وبالفحص وسؤاله اتهم كلًا من "سعد.ع.ح" 50 بائع أسماك، نجل شقيقه "مختار.س.ع" 20 عاما بائع أسماك ويقيمان بذات الناحية  بالتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابته بسبب خلافات علي تسويق الأسماك.

تمكن ضباط وحدة مباحث المركز من ضبط المتهمين وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

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