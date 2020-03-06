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رياضة

بسبب كورونا.. منع أحد أفراد بعثة الوداد المغربي من دخول تونس قبل لقاء النجم

الجمعة 06/مارس/2020 - 12:06 م
بعثة الوداد المغربي
بعثة الوداد المغربي
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عبدالله هشام
أعلنت الصحف المغربية إصابة أحد أفراد بعثة الوداد المغربي بفيروس كورونا وتم رفض دخوله تونس لمتابعة لقاء النجم الساحلي والوداد ضمن منافسات اياب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا والتى تقام على ملعب استاد رادس .

وأشار راديو مارس إلى أن السلطات التونسية منعت صحفي من دخول البلاد بعدما اشتبهت بإصابته بفيروس كورونا المستجد ويعود السبب الي زيارته إيطاليا خلال الفترة الماضية وحسب مصادر خاصة بالصحيفة فإنه قد يكون التقط العدوى من هناك .

وأضافت الصحيفة أن بعثة فريق الوداد المغربي لم تجد أحد في استقبالها بالمطار .

وخضع جميع اللاعبين وأفراد بعثة الوداد للفحص الحراري للكشف عن فيروس كورونا من قبل مندوبي وزارة الصحة المتواجدين بمطار تونس قرطاج الدولي ومرو بسلام إلى مقر إقامتهم .
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