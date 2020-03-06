بعد اكتشاف 12 مصابا بـ كورونا.. أستاذ جامعي يقترح تعطيل الدراسة بالأقصر وأسوان 14 يوما

اقترح الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس بتعطيل الدراسة بمحافظتي الأقصر وأسوان على خلفية اكتشاف إصابة 12 مصريا بفيروس كورونا وذلك لمدة لا تقل عن 14 يوما.





وقال أبو العينين في تصريحات لـ صدي البلد إنه يجب أن يتم اتصال مباشر بين وزارتي الصحة والتربية والتعليم وايضا التعليم العالي بشأن عدد الإصابات واتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الوزارات.





وشدد على ضرورة عدم تعطيل الدراسة بشكل عشوائي خوفا من حدوث حالة من الذعر بين الطلاب وأولياء الأمور قائلا: " إن الدولة تسعى إلى توفير جميع سبل الحماية من خطر الإصابة بفيروس كورونا للحد من انتقاله وانتشاره، وهذا يتم عن طريق التوعية بين الطلاب وعمل ندوات مكثفة.









وكانت قد أعلنت كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، اكتشاف ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس الكورونا المستجد (كوفيد -١٩) حاملة للفيروس ولم تظهر عليهم أي أعراض وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بـ فيروس كورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوى للحالات التي تم اكتشافها( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.





وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال ١٤ يومًا ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتًا إلى أنه تم إجراء تحاليل الـ (pcr) لهم في اليوم الـ ١٤ أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود ١٢ حالة إيجابية لـ فيروس كورونا أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.





وأضاف مجاهد أنه جاري تحويل الـ ١٢ حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة ١٤ يومًا آخرين وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.



