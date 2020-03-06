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حوادث

مصرع وكيلي وزارة في حادث سير بـ بني سويف

الجمعة 06/مارس/2020 - 06:17 م
حادث تصادم
حادث تصادم
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محمد عبد الحليم
لقى وكيلا وزارة الأوقاف بمحافظتي الشرقية والسويس مصرعهما، في حادث سير، وقع، اليوم الجمعة، إثر انقلاب سيارة ملاكي، بطريق "الزعفرانة ـ بني سويف" الجديد.

وتلقى اللواء زكريا صالح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث سير بطريق "الزعفرانة ـ بني سويف" الجديد، ووجود متوفين بموقع الحادث، نقلتهم سيارات الإٍسعاف جثتين هامدتين إلى مستشفى بني سويف التخصصي "العام سابقًا".

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث وقع إثر إنقلاب سيارة ملاكي، ونتج عنه وفاة كلًا من: محمد عجمي محمود علي، 46 سنة، مقيم أسيوط، وكيل  وزارة الأوقاف بمحافظة السويس، وهاني محمد أحمد إسماعيل، 58 سنة، مقيم أسيوط، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية سابقًا.

وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الاستصدار تصريح دفن الجثتين.
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