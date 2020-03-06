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حوادث

تناوله بالخطأ.. تسمم طفل تناول قرص حفظ الغلال في كفر الشيخ

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:36 م
نقل مصابين
نقل مصابين
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محمود زيدان
استقبل مستشفى دسوق العام بكفر الشيخ، اليوم، الجمعة، طفلًا يبلغ من العمر عامين، مصابًا بتسمم نتيجة تناول مادة غير معلومة.





تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول الطفل "م.ط" مقيم بقرية سنهور المدينة، مصابًا باشتباه تناول مادة غير معلومة، وجرى تحويله إلى مركز السموم بالإسكندرية.

وكشفت التحريات الأولية، التي أشرف عليها، العقيد أحمد سكران، رئيس فرع البحث الجنائي بدسوق، أن الطفل كان يلهو في المنزل، وتناول قرصًا من أقراص حفظ الغلال بالخطأ، وقام جده لوالده باستخراجه من فمه قبل أن يبتلعه.

حرر رجال الشرطة المحضر رقم 2108 لسنة 2020 إداري مركز دسوق، وأخطرت النيابة بالواقعة.
   

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