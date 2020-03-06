ضبط منشطات جنسية فاسدة وأقراص مخدرة فى صيدلية بـ مصر القديمة





وتبين من التحريات حيازته منشطات جنسية غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل البلاد فضلًا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجهاعلى عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.





وعثر بداخل الصيدلية على ١٢٨٠ قرصا مخدرا " مختلفة الأنواع " مدرجة بالجدول الثالث مخدرات و ٣٢٢ قرص فياجرا " منشط جنسي " جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .





بمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .