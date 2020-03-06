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حوادث

ضبط منشطات جنسية فاسدة وأقراص مخدرة فى صيدلية بـ مصر القديمة

الجمعة 06/مارس/2020 - 04:42 م
اقراص مخدرة
اقراص مخدرة
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محمد صبري
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط  المسئول عن صيدلية فى مصر القديمة لقيامه بمزاولة مهنة صيدلي بدون تصريح .

وتبين من التحريات حيازته منشطات جنسية غير مسجلة  بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل  البلاد  فضلًا عن حيازته أقراصا مخدرة ومؤثرة على الحالة النفسية والعصبية بقصد ترويجهاعلى عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

 وعثر بداخل الصيدلية على ١٢٨٠ قرصا مخدرا " مختلفة الأنواع " مدرجة بالجدول الثالث مخدرات و ٣٢٢ قرص فياجرا " منشط جنسي " جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .

بمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على عملائه لتحقيق أرباح غير مشروعة  تم تحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة .
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