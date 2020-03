الونش بعد مبارة الفوز على الترجى: مبروك للزمالك والقادم افضل

View this post on Instagram

اولا احب اشكر كل الناس اللي كلمتني عشان تعزيني ونا معرفتش ارد عليها ويارب يبعد عنكم كل الاحزان #ثانيا مبروك جمهور الزمالك العظيم والقادم افضل ان شاء الله 💪💪❤️ #zsc