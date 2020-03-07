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رياضة

الونش بعد مبارة الفوز على الترجى: مبروك للزمالك والقادم افضل

السبت 07/مارس/2020 - 01:04 ص
الونش
الونش
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كريم ناصر
بعد تأهل الزمالك  لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد الخسارة من الترجي التونسي بهدف دون رد في إياب دور الثمانية لدوري أبطال افريقيا. 

علق محمود حمدي الونش  قائلا : مبروك جمهور الزمالك العظيم والقادم افضل ان شاء الله . 

وتابع  قائلا بعد حادث  وفاة جدته قائلا: احب اشكر كل الناس اللي كلمتني عشان تعزيني وانا معرفتش ارد عليها ويارب يبعد عنكم كل الاحزان

و ذلك بعد ان حصول محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعدم التواجد اليوم بالتدريبات المقامة حاليا بملعب النادي بسبب وفاة جدته.  



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