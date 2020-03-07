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فن

شاهد.. الهام شاهين بإطلالة جديدة بأول أيام مهرجان الأقصر للسينما

السبت 07/مارس/2020 - 03:32 ص
الهام شاهين
الهام شاهين
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كريم ناصر


نشرت الفنانة الهام شاهين صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى بموقع الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام

وظهرت إلهام شاهين بالصورة بصحبة الفنان محمود حميدة بالصورة بمحافظة الأقصر، من أول أيام فعاليات مهرجان الأقصر للسينما 

.ونالت الصورة إعجاب العديد من الجماهير وعلقت فيفى عبده معجبة بالصور 

وأقيم حفل الافتتاح  بمعبد الأقصر، بمشاركة 24 دولة أفريقية و13 دولة غير أفريقية، و  سيكرم عدد من النجوم منهم النجم العالمي جيمي جون لوي، والفنانة السنغالية ميمونة نداي، والفنان مصطفى شعبان، والفنان عمرو عبد الجليل، والفنانة زينة، موجها رسالة للجمهور لحضور عروض الأفلام والفعاليات المختلفة من المهرجان.

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