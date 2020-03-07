الصحة العالمية تحسم الجدل حول اختفاء كورونا في الصيف

حسمت منظمة الصحة العالمية، أمس الجمعة، الجدل الدائر حول اختفاء فيروس كورونا المستجد بحلول فصل الصيف.





وقال المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة الدكتور مايك ريان "علينا أن نفترض أن الفيروس سيظل يتمتع بالقدرة على الانتشار، من الخطأ الاعتقاد أنه سيكون موسميا ويختفي في الصيف مثل الإنفلونزا".





وتابع ريان "نأمل أن يختفي الفيروس وسيكون هذا الأمر هبة من السماء.. لكن لا يمكننا افتراض ذلك وليس هناك دليل ".





وكان مسئولو الصحة في الولايات المتحدة أعلنوا في وقت سابق أن هناك فرضية بأن الفيروس "يمكن أن يكون موسميا، وتقل خطورته في الأجواء الحارة او الدافئة".





وقبل ذلك توقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في 10 فبراير زوال فيروس كورونا المستجد في أبريل المقبل بسبب الحرارة.



