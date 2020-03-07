وفاة 2 في ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب فيروس كورونا

أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم السبت، وفاة شخصين في ولاية فلوريدا بسبب فيروس كورونا المستجد.





وقال حاكم الولاية في بيان نشرته شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية: "تأكدنا من إصابة حالتين جديدتين بفيروس كورونا في ولاية فلويدا ليرتفع إجمالي الإصابات في الولاية إلى 19 شخصًا".





ومساء الجمعة، أعلنت منظمة الصحة العالمية، موت نحو 100 شخص بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.





وكانت بداية ظهور الفيروس، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر الماضي، وانتشر بعدها في عشرات الدول حول العالم.



